Необычный шаг Путина вызвал возмущение на Западе

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Ракетный фрегат "Адмирал Григорович" сопроводил два российских нефтяных танкера во время их прохождения через Ла-Манш, сообщает The Telegraph.
"Фрегат "Адмирал Григорович" <…>, вооруженный противокорабельными, крылатыми и зенитными ракетами, прошел между двумя танкерами "Universal" и "Enigma", направлявшимися на запад в сторону Плимута", — отмечается в материале.
В издании считают, что таким образом президент России Владимир Путин открыто проигнорировал угрозы британского премьера Кира Стармера захватить российские корабли, находящейся под санкциями.
Отмечается, что за передвижениями флотилии наблюдал корабль ВМФ Британии RFA Tideforce.
В марте Лондон заявил, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Британия введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов.