Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 09.04.2026
Необычный шаг Путина вызвал возмущение на Западе

Telegraph: фрегат "Адмирал Григорович" провел российские танкеры через Ла-Манш

© РИА Новости / POOL | Фрегат "Адмирал Григорович"
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Фрегат "Адмирал Григорович". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Ракетный фрегат "Адмирал Григорович" сопроводил два российских нефтяных танкера во время их прохождения через Ла-Манш, сообщает The Telegraph.
"Фрегат "Адмирал Григорович" <…>, вооруженный противокорабельными, крылатыми и зенитными ракетами, прошел между двумя танкерами "Universal" и "Enigma", направлявшимися на запад в сторону Плимута", — отмечается в материале.
В издании считают, что таким образом президент России Владимир Путин открыто проигнорировал угрозы британского премьера Кира Стармера захватить российские корабли, находящейся под санкциями.
Отмечается, что за передвижениями флотилии наблюдал корабль ВМФ Британии RFA Tideforce.
В марте Лондон заявил, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Британия введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов.
В миреЛа-МаншВладимир ПутинРоссияЛондонКир СтармерДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала