Россия обошла Польшу на выборах в исполнительный совет ВПП

ООН, 9 апр – РИА Новости. Россия обошла поддерживаемую европейскими странами Польшу на выборах в состав исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП), сообщил зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Чумаков.

"По итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов была избрана в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) на период 2027–2029 годов", – сказал дипломат журналистам.

Он добавил, что конкурентом России выступила Польша , которая была выдвинута странами Европы и рассчитывала на их поддержку, но в итоге не набрала достаточно голосов.

Победа России, как отметил Чумаков, подтверждает международное признание ее вклада в глобальные усилия по борьбе с голодом и укреплению международной системы гуманитарного реагирования.

По словам зампостпреда, Россия на протяжении многих лет выступала надежным и ответственным партнером ВПП, а ее базовые принципы остаются неизменными: Москва последовательно выступает против политизации гуманитарной помощи, отстаивает неукоснительное соблюдение основополагающих гуманитарных принципов.