01:14 09.04.2026 (обновлено: 02:24 09.04.2026)
Россия обошла Польшу на выборах в исполнительный совет ВПП

Флаг России
ООН, 9 апр – РИА Новости. Россия обошла поддерживаемую европейскими странами Польшу на выборах в состав исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП), сообщил зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Чумаков.
"По итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов ЭКОСОС была избрана в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) на период 2027–2029 годов", – сказал дипломат журналистам.
Он добавил, что конкурентом России выступила Польша, которая была выдвинута странами Европы и рассчитывала на их поддержку, но в итоге не набрала достаточно голосов.
Победа России, как отметил Чумаков, подтверждает международное признание ее вклада в глобальные усилия по борьбе с голодом и укреплению международной системы гуманитарного реагирования.
По словам зампостпреда, Россия на протяжении многих лет выступала надежным и ответственным партнером ВПП, а ее базовые принципы остаются неизменными: Москва последовательно выступает против политизации гуманитарной помощи, отстаивает неукоснительное соблюдение основополагающих гуманитарных принципов.
Дипломат отметил, что донорские взносы России идут не только на срочную продовольственную помощь нуждающимся странам Африки, Азии, Латинской Америки и Центральной Азии, но и на реализацию долгосрочных программ развития и обеспечения продовольственной безопасности.
