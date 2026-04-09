Россия будет защищать свои интересы в международных водах, заявил Песков

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета The Telegraph сообщила, что ракетный фрегат сопроводил два российских нефтяных танкера во время их прохождения через пролив Ла-Манш.
"Российская Федерация считает себя вправе и будет обязательно принимать меры по защите своих интересов", - сказал он журналистам, комментируя новые меры защиты российских танкеров в международных водах, в частности у территорий Великобритании.
В марте правительство Британии заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Лондон введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
"Станет сюрпризом". Предупреждение России напугало Запад
