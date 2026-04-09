В "Роскосмосе" заявили о необходимости пилотируемых миссий на Луну

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. России необходимо организовывать пилотируемые миссии на Луну, отрабатывать технологию межпланетных перелетов и учиться жить на других планетах, заявил в четверг начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", космонавт Олег Кононенко.

Кононенко совершил пять полётов на Международную космическую станцию общей продолжительностью почти 1111 дней, это абсолютный рекорд. Сейчас он готовится к шестом полёту.