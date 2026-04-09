Рейтинг@Mail.ru
В "Роскосмосе" заявили о необходимости пилотируемых миссий на Луну
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 09.04.2026
В "Роскосмосе" заявили о необходимости пилотируемых миссий на Луну

Олег Кононенко: Россия должна лететь к Луне и учиться жить на других планетах

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛуна
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. России необходимо организовывать пилотируемые миссии на Луну, отрабатывать технологию межпланетных перелетов и учиться жить на других планетах, заявил в четверг начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", космонавт Олег Кононенко.
"Все-таки Россия - лидер в освоении пилотируемого космоса. Мы должны укреплять позиции и однозначно должны лететь к Луне, отрабатывать технологию межпланетных перелётов, научиться жить на другой планете. Это даже не подлежит дискуссии", - сказал Кононенко в ходе сессии на Российском космическом форуме в Национальном центре "Россия".
Кононенко совершил пять полётов на Международную космическую станцию общей продолжительностью почти 1111 дней, это абсолютный рекорд. Сейчас он готовится к шестом полёту.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
РоссияЛунаОлег КононенкоВладимир ПутинЦентр подготовки космонавтовРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала