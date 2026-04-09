В "Роскосмосе" заявили о необходимости пилотируемых миссий на Луну

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. России необходимо организовывать пилотируемые миссии на Луну, отрабатывать технологию межпланетных перелетов и учиться жить на других планетах, заявил в четверг начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", космонавт Олег Кононенко.
"Все-таки Россия - лидер в освоении пилотируемого космоса. Мы должны укреплять позиции и однозначно должны лететь к Луне, отрабатывать технологию межпланетных перелётов, научиться жить на другой планете. Это даже не подлежит дискуссии", - сказал Кононенко в ходе сессии на Российском космическом форуме в Национальном центре "Россия".
Кононенко совершил пять полётов на Международную космическую станцию общей продолжительностью почти 1111 дней, это абсолютный рекорд. Сейчас он готовится к шестом полёту.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
