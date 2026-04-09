Иран попросил "Росатом" вернуться к строительству новых блоков АЭС "Бушер"

14:29 09.04.2026 (обновлено: 14:39 09.04.2026)
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Руководство атомной отрасли Ирана просило "Росатом" как можно скорее вернуться к строительству новых блоков АЭС "Бушер", это рождает оптимизм, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Ко мне обратился руководитель атомной отрасли Ирана, вице-президент этой страны, с просьбой искать возможность как можно скорее перезагрузить проект, начать работу, и мы морально к этому готовы. Понятно, что обстоятельства пока этого не позволяют, но, на мой взгляд, такой сигнал от иранской атомной промышленности рождает определенный оптимизм", - сказал Лихачев журналистам.
