Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" наметил очередную волну эвакуации сотрудников с АЭС "Бушер" - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 09.04.2026 (обновлено: 15:04 09.04.2026)
"Росатом" наметил очередную волну эвакуации сотрудников с АЭС "Бушер"

© AP Photo / Vahid Salemi — АЭС "Бушер"
АЭС "Бушер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Росатом" наметил очередную волну эвакуации сотрудников с АЭС "Бушер" в Иране, несмотря на перемирие, их безопасность в приоритете, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Приоритет - это жизнь и здоровье людей. И пока у нас намечена очередная волна эвакуации", - сказал Лихачев журналистам.
По его словам, на АЭС "Бушер" сейчас остаются около 128 российских работников.
Ранее Лихачев сообщал, что на станции останутся только добровольцы численностью до 50 человек, которые смогут обеспечить работоспособность оборудования на площадке приостановленного строительства новых блоков АЭС "Бушер" и жизнедеятельность городка строителей.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ИранАлексей ЛихачевБушерская АЭСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала