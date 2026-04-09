МОСКВА, 9 апр - РИА Новости . "Росатом" наметил очередную волну эвакуации сотрудников с АЭС "Бушер" в Иране, несмотря на перемирие, их безопасность в приоритете, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Ранее Лихачев сообщал, что на станции останутся только добровольцы численностью до 50 человек, которые смогут обеспечить работоспособность оборудования на площадке приостановленного строительства новых блоков АЭС "Бушер" и жизнедеятельность городка строителей.