РЭЦ предоставляет прикладные фининструменты для развития женского бизнеса

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Взаимодействие государства, бизнеса и общества для поддержки женского предпринимательства обсудили на форуме "Женщины в бизнесе: опыт и перспективы", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Мероприятие объединило более 150 женщин - собственниц бизнеса, топ-менеджеров, экспертов и представителей власти. Управляющий директор по финансовым продуктам для финансовых институтов Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Надежда Заблоцкая рассказала о финансовых инструментах Группы РЭЦ. Особое внимание спикер уделила продуктам Росэксимбанка для финансирования внешнеторговых сделок и страховым решениям Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), доступных как банкам-партнерам, так и напрямую участникам ВЭД", - говорится в пресс-релизе.

Также Заблоцкая обозначила актуальные для бизнеса вопросы организации внешнеторговых расчетов, такие как возможности альтернативных способов расчетов, использование цифровых инструментов при проведении платежей и особенности трансграничных расчетов с Китаем.

"Сегодня женское предпринимательство – это драйвер экономической стабильности. Все больше проектов, возглавляемых женщинами, выходят на международные рынки, создают рабочие места и внедряют инновации. Наша задача – сделать так, чтобы у этих проектов был доступ ко всем необходимым финансовым ресурсам", – подчеркнула она.

РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная ко-операция и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и "Школа экспорта".

"Эксар" является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности "Эксар" - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом в 2022 году, в ответ на новые вызовы, правительство РФ расширило полномочия "Эксар" до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.