РЭЦ предоставляет прикладные фининструменты для развития женского бизнеса - РИА Новости, 09.04.2026
12:41 09.04.2026
РЭЦ предоставляет прикладные фининструменты для развития женского бизнеса

РЭЦ создает прикладные финансовые инструменты для развития женского бизнеса

Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Взаимодействие государства, бизнеса и общества для поддержки женского предпринимательства обсудили на форуме "Женщины в бизнесе: опыт и перспективы", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Мероприятие объединило более 150 женщин - собственниц бизнеса, топ-менеджеров, экспертов и представителей власти. Управляющий директор по финансовым продуктам для финансовых институтов Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Надежда Заблоцкая рассказала о финансовых инструментах Группы РЭЦ. Особое внимание спикер уделила продуктам Росэксимбанка для финансирования внешнеторговых сделок и страховым решениям Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), доступных как банкам-партнерам, так и напрямую участникам ВЭД", - говорится в пресс-релизе.
Также Заблоцкая обозначила актуальные для бизнеса вопросы организации внешнеторговых расчетов, такие как возможности альтернативных способов расчетов, использование цифровых инструментов при проведении платежей и особенности трансграничных расчетов с Китаем.
"Сегодня женское предпринимательство – это драйвер экономической стабильности. Все больше проектов, возглавляемых женщинами, выходят на международные рынки, создают рабочие места и внедряют инновации. Наша задача – сделать так, чтобы у этих проектов был доступ ко всем необходимым финансовым ресурсам", – подчеркнула она.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная ко-операция и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и "Школа экспорта".
"Эксар" является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности "Эксар" - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом в 2022 году, в ответ на новые вызовы, правительство РФ расширило полномочия "Эксар" до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
Росэксимбанк - специализированный банк для экспортеров и импортеров, входит в структуру РЭЦ. Банк поддерживает внешнеэкономическую деятельность российских компаний, предлагая широкий спектр продуктов: пополнение оборотных средств, гарантии исполнения экспортных контрактов, финансирование закупок за рубежом. АКРА и "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги банка с позитивным и стабильным прогнозом.
