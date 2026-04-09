Австралия не передает разведданные США из Персидского залива, пишут СМИ
18:46 09.04.2026
Австралия не передает разведданные США из Персидского залива, пишут СМИ

© REUTERS / Stringer — Грузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива
Грузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Данные, полученные австралийским разведывательным самолетом E-7A Wedgetail в Персидском заливе, используются только в оборонительных целях и не будут переданы США для наступательных операций, пишет издание Guardian Australia.
В марте премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна разместит в Персидском заливе самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС Австралии E-7A Wedgetail и персонал, необходимый для его поддержки, численностью 85 человек. По словам Альбанезе, такие меры приняты "для защиты австралийцев и других гражданских лиц".
"Австралийские операторы разведывательных самолетов на Ближнем Востоке не делятся разведывательной информацией с США для наступательных операций. Информация о беспилотниках и других угрозах передается, но экипаж предпринимает активные шаги, чтобы участвовать только в оборонительных действиях", - пишет Guardian Australia.
По сообщению издания, в четверг федеральное правительство Австралии продлило развертывание самолетов E-7 Wedgetail в зоне конфликта. Альбанезе подтвердил, что самолеты останутся на Ближнем Востоке после завершения своей первоначальной четырехнедельной миссии в ОАЭ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.
