Суд взыскал с продюсера Разина 200 тысяч рублей по иску блогера Михеева

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Блогер Евгений Михеев сообщил РИА Новости, что Щербинский суд Москвы взыскал с продюсера Андрея Разина 200 тысяч рублей по его иску о защите чести и достоинства.
В четверг в суде прошло заседание по иску блогера, ранее переданному по подсудности из Ставропольского края. Щербинский суд признал оскорбительными высказывания Разина на его YouTube-канале, где тот назвал Михеева "мерзавцем", "гаденышем" и "педофилом", и обязал продюсера удалить видео и опубликовать опровержение.
"Иск частично удовлетворен… Судья удовлетворил взыскать 200 тысяч, госпошлину и услуги нотариуса", - заявил РИА Новости собеседник агентства.
Также он сообщил, что во время первого суда в Ставрополе не требовал компенсации. В Щербинском суде блогер, "видя, что ему (Разину - ред.) решения судов как слону дробинка", просил взыскать с продюсера 5 миллионов рублей.
Михеев добавил, что сторона продюсера планирует подать апелляцию.
Ранее Михеев заявлял агентству, что такую же сумму Разин требовал с него по иску о защите чести и достоинства в Люблинском суде Москвы, тот иск был удовлетворен частично в пользу продюсера. По словам блогера, иск Разина был составлен к нему и еще одной девушке из-за поданного в СК заявления на продюсера.
В настоящее время Разин заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере и объявлен в международный розыск.
