Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о разработке первой российской многоразовой ракеты
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 09.04.2026 (обновлено: 18:16 09.04.2026)
Мантуров рассказал о разработке первой российской многоразовой ракеты

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Ракета-носитель на космодроме Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Ракета-носитель на космодроме Байконур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия запустит первую многоразовую ракету среднего класса "Амур-СПГ", сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"В прошлом году утверждены технические задания на ракету <...> и прототип возвращаемой первой ступени. Пуск и посадка экспериментального образца должны состояться в 2028-м. Это очень важный шаг", — заявил он на заседании Российского космического форума.
Также Мантуров рассказал о проекте отечественной орбитальной станции, который, по его словам, входит в активную фазу.
"Решение сохранить орбиту на уровне 56,1 градуса позволит опираться на созданный задел, задействованный в российском сегменте МКС. Он будет модернизирован и состыкован с новыми модулями. Ключевым для нас является 2028 год", — отметил вице-премьер.
Сейчас перед Россией стоит задача повысить эффективность РКП — это необходимо для укрепления позиций в мировой космической гонке и снижения стоимости вывода полезных нагрузок на орбиту. Поэтому "Роскосмос" старается оптимизировать затраты на запуски, добавил он.
С 6 по 12 апреля в России проходит Неделя космоса. РИА Новости выступает ее информационным партнером.
Денис МантуровРоссияВладимир ПутинКосмос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала