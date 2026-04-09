Мантуров рассказал о разработке первой российской многоразовой ракеты

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия запустит первую многоразовую ракету среднего класса "Амур-СПГ", сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"В прошлом году утверждены технические задания на ракету <...> и прототип возвращаемой первой ступени. Пуск и посадка экспериментального образца должны состояться в 2028-м. Это очень важный шаг", — заявил он на заседании Российского космического форума.

Также Мантуров рассказал о проекте отечественной орбитальной станции, который, по его словам, входит в активную фазу.

"Решение сохранить орбиту на уровне 56,1 градуса позволит опираться на созданный задел, задействованный в российском сегменте МКС. Он будет модернизирован и состыкован с новыми модулями. Ключевым для нас является 2028 год", — отметил вице-премьер.

Сейчас перед Россией стоит задача повысить эффективность РКП — это необходимо для укрепления позиций в мировой космической гонке и снижения стоимости вывода полезных нагрузок на орбиту. Поэтому "Роскосмос" старается оптимизировать затраты на запуски, добавил он.