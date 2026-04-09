Космонавт Кикина рассказала, как ее пуск сдвинулся из-за ДТП с ракетой

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина рассказала, почему её первый полет на американском корабле Crew Dragon состоялся на месяц позже запланированного - ступень ракеты при транспортировке задела опору моста и специалистам пришлось разбираться с этой ситуацией.

В результате ступень, по её словам, оказалась "немного помята". После того, как об инциденте сообщили экипажу, у них "глаза немного расширились", призналась Кикина.