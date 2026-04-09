Космонавт Кикина рассказала, как ее пуск сдвинулся из-за ДТП с ракетой

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина рассказала, почему её первый полет на американском корабле Crew Dragon состоялся на месяц позже запланированного - ступень ракеты при транспортировке задела опору моста и специалистам пришлось разбираться с этой ситуацией.
"У нас был старт назначен на начало сентября. И по какому-то странному сочетанию обстоятельств при транспортировке ракеты-носителя с одной позиции на другую об опору моста случайным образом была ударена одна из ступеней ракеты", - сказала Кикина в ходе сессии на Российском космическом форуме в Национальном центре "Россия".
В результате ступень, по её словам, оказалась "немного помята". После того, как об инциденте сообщили экипажу, у них "глаза немного расширились", призналась Кикина.
Из-за аварии компания SpaceX на месяц сдвинула старт, но в результате ракету вернули в "исходное работоспособное состояние", рассказала она.
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, РИА Новости выступает ее информационным партнером.
