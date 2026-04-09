Рейтинг@Mail.ru
Космонавт Кикина рассказала, как ее пуск сдвинулся из-за ДТП с ракетой - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 09.04.2026
Космонавт Кикина рассказала, как ее пуск сдвинулся из-за ДТП с ракетой

© Фото : предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтовЧлен российского отряда космонавтов Анна Кикина
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина рассказала, почему её первый полет на американском корабле Crew Dragon состоялся на месяц позже запланированного - ступень ракеты при транспортировке задела опору моста и специалистам пришлось разбираться с этой ситуацией.
"У нас был старт назначен на начало сентября. И по какому-то странному сочетанию обстоятельств при транспортировке ракеты-носителя с одной позиции на другую об опору моста случайным образом была ударена одна из ступеней ракеты", - сказала Кикина в ходе сессии на Российском космическом форуме в Национальном центре "Россия".
В результате ступень, по её словам, оказалась "немного помята". После того, как об инциденте сообщили экипажу, у них "глаза немного расширились", призналась Кикина.
Из-за аварии компания SpaceX на месяц сдвинула старт, но в результате ракету вернули в "исходное работоспособное состояние", рассказала она.
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, РИА Новости выступает ее информационным партнером.
РоссияАнна КикинаSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала