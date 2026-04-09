Россиянам рассказали, могут ли оштрафовать за опоздание на работу

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Работодатель при опоздании сотрудника на работу может применить дисциплинарную меру, например замечание, а за систематические опоздания он вправе уволить нарушителя, рассказала РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

"За опоздание на работу, например на 15 минут, к работнику может быть применено одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных частью 1 статьи 192 ТК РФ : замечание, выговор или увольнение. При этом увольнение возможно только в определенных случаях, например при систематических опозданиях", - сказала Долотина.

Она пояснила, что замечание считается наиболее мягкой мерой дисциплинарного взыскания и может применяться, если работник ранее не опаздывал или опоздание было незначительным и не повлекло для работодателя существенных негативных последствий.