Россиянам рассказали, могут ли оштрафовать за опоздание на работу
04:17 09.04.2026
Россиянам рассказали, могут ли оштрафовать за опоздание на работу

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Работодатель при опоздании сотрудника на работу может применить дисциплинарную меру, например замечание, а за систематические опоздания он вправе уволить нарушителя, рассказала РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.
"За опоздание на работу, например на 15 минут, к работнику может быть применено одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных частью 1 статьи 192 ТК РФ: замечание, выговор или увольнение. При этом увольнение возможно только в определенных случаях, например при систематических опозданиях", - сказала Долотина.
Она пояснила, что замечание считается наиболее мягкой мерой дисциплинарного взыскания и может применяться, если работник ранее не опаздывал или опоздание было незначительным и не повлекло для работодателя существенных негативных последствий.
Долотина подчеркнула, что за один проступок может применяться только одно дисциплинарное взыскание с учетом его тяжести и обстоятельств.​
