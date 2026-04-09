ПВО сбила 11 украинских дронов над российскими регионами

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
"Девятого апреля в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Белгородской области, три БПЛА - над территорией Брянской области и три БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.
22 июня 2022, 17:18