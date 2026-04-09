22:08 09.04.2026 (обновлено: 22:34 09.04.2026)
Путин объявил пасхальное перемирие с 11 по 12 апреля

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Путин отдал указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи.
"В связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля", — сообщили в Кремле.
Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру. Войскам при этом поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Накануне Владимир Зеленский обратился к России с просьбой о прекращении огня на фоне перемирия между США и Ираном. В Кремле заявили, что ему следует взять на себя ответственность и вместо этого заключить мир, а не перемирие.
В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном перемирии, которое глава киевского режима якобы принял. Однако по его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4900 нарушениях с украинской стороны.
