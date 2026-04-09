Путин поздравил Северный русский народный хор со 100-летием - РИА Новости, 09.04.2026
19:17 09.04.2026
Путин поздравил Северный русский народный хор со 100-летием

Путин поздравил Северный русский народный хор с юбилеем

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников юбилейного концерта, посвящённого 100-летию Государственного академического Северного русского народного хора, отметив, что за минувшее время коллектив прошел впечатляющий творческий путь.
"Поздравляю коллектив и ветеранов хора со 100-летним юбилеем Государственного академического Северного русского народного хора ‒ одного из старейших музыкальных коллективов России... За минувшее время Северный русский народный хор прошёл большой, впечатляющий творческий путь. Вижу в этом огромную заслугу руководителей коллектива, дирижёров, артистов, которые внесли значимый вклад в развитие замечательных традиций просветительства, национального музыкального и хорового искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин добавил, что у истоков создания хора стояли талантливые, увлеченные люди, энтузиасты и подвижники, искренне любящие свой родной край. Годами они отправлялись в северные деревни в поисках песен, старинных напевов и обрядов, чтобы сберечь для будущих поколений уникальное историческое, культурное, духовное достояние России.
Президент подчеркнул важность того, что сейчас в хоре трудятся настоящие профессионалы, преданные своему призванию, высоким художественным идеалам и ценностям. Сохраняя свою самобытность и творческие заветы предшественников, хор по-прежнему радует публику богатым репертуаром и великолепным исполнительским мастерством, отметил Путин.
"Желаю коллективу Северного русского народного хора успехов и неисчерпаемого вдохновения. Всего вам самого доброго!" - заключил президент.
