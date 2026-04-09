Путин поздравил Северный русский народный хор со 100-летием

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников юбилейного концерта, посвящённого 100-летию Государственного академического Северного русского народного хора, отметив, что за минувшее время коллектив прошел впечатляющий творческий путь.

Президент подчеркнул важность того, что сейчас в хоре трудятся настоящие профессионалы, преданные своему призванию, высоким художественным идеалам и ценностям. Сохраняя свою самобытность и творческие заветы предшественников, хор по-прежнему радует публику богатым репертуаром и великолепным исполнительским мастерством, отметил Путин.