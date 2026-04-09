Путин подписал пакет законов о пересмотре судебных актов
15:20 09.04.2026 (обновлено: 18:37 09.04.2026)
Путин подписал пакет законов о пересмотре судебных актов

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал четыре закона о пересмотре судебных актов мировых судей и апелляционных актов районных судов региональными судами субъектов РФ и их президиумами.
Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Первым законом изменяется порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных актов мировых судей и апелляционных актов районных судов таким образом, чтобы эти судебные решения пересматривались не кассационными судами общей юрисдикции, а верховными судами республик, краевыми, областными и равными им судами и их президиумами.
В сопроводительных документах отмечалось, что реализация закона повысит уровень доступности правосудия для граждан, которые смогут лично принимать участие в заседании суда кассационной инстанции, расположенного в административном центре субъекта РФ, то есть в том же регионе, где проживают участники процесса, позволит сократить судебные издержки, возмещаемые за счет средств федерального бюджета, а также уменьшит нагрузку судей кассационных судов общей юрисдикции.
В случае несогласия лиц с решениями, принятыми в кассационном порядке президиумами верховных судов республик, краевых, областных и равных им судов или судьями данных судов, сохраняется возможность дальнейшего обжалования непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.
Вторым законом из пакета внесены изменения, регламентирующие пересмотр вступивших в законную силу судебных актов мировых судей и апелляционных актов районных судов президиумом верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.
Третий закон закрепляет норму, регламентирующую производство по рассмотрению кассационных жалоб, представлений в президиуме верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.
Как ранее отмечал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов, существующая система обжалования судебных решений требует реформирования, изменения должны помочь людям преодолеть логистические препятствия для доступа к правосудию.
