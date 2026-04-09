Путин подписал закон о праве пострадавших в ЧС на отпуск без зарплаты

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве пострадавших в чрезвычайных ситуациях на оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты.

Законом предусмотрены дополнительные трудовые гарантии для работников, фактически проживающих в жилых помещениях, находящихся в зонах ЧС природного и техногенного характера, в случае нарушения условий их жизнедеятельности и утраты имущества в результате чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера.

Согласно принятой норме, работодатель будет обязан предоставить по требованию работника отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до пяти календарных дней, а также один дополнительный выходной день с сохранением среднего заработка.

Предоставление таких гарантий предполагается при одновременном соблюдении следующих условий: фактическое проживание в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, нарушение условий жизнедеятельности, утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации.