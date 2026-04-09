Путин подписал закон о праве пострадавших в ЧС на отпуск без зарплаты

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 09.04.2026
Путин подписал закон о праве пострадавших в ЧС на отпуск без сохранения зарплаты

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве пострадавших в чрезвычайных ситуациях на оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предусмотрены дополнительные трудовые гарантии для работников, фактически проживающих в жилых помещениях, находящихся в зонах ЧС природного и техногенного характера, в случае нарушения условий их жизнедеятельности и утраты имущества в результате чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера.
Согласно принятой норме, работодатель будет обязан предоставить по требованию работника отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до пяти календарных дней, а также один дополнительный выходной день с сохранением среднего заработка.
Предоставление таких гарантий предполагается при одновременном соблюдении следующих условий: фактическое проживание в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, нарушение условий жизнедеятельности, утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации.
Порядок и условия предоставления указанных трудовых гарантий будет определяться правительством РФ.
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала