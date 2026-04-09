Путин расширил полномочия замначальников линейных отделов полиции

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий заместителей начальников линейных отделов полиции полномочиями по рассмотрению подведомственных административных дел.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон наделяет вышеуказанных лиц полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, подведомственных органам внутренних дел на транспорте.
28 февраля, 19:16