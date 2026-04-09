Путин подписал закон об идентификации страниц НКО через "Госуслуги"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий идентифицировать персональные страницы некоммерческих организаций (НКО) в социальных сетях через портал "Госуслуги". Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Некоммерческая организация, имеющая персональную страницу для размещения информации о своей деятельности в определенных правительством РФ соцсетях и мессенджерах, сможет подтвердить ее в качестве официальной через портал "Госуслуги" в порядке, установленном кабмином.
Цель законодательной инициативы - предотвратить мошенничество при сборе денег в интернете, поясняла РИА Новости председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
В каждой соцсети можно будет подтвердить только одну страницу, уточняла депутат.
При этом обязанности заводить такие страницы ни для кого не вводят, подчеркивала Лантратова.