Путин подписал закон об идентификации страниц НКО через "Госуслуги" - РИА Новости, 09.04.2026
16:58 09.04.2026
Путин подписал закон об идентификации страниц НКО через "Госуслуги"

Путин подписал закон об идентификации страниц НКО в соцсетях через "Госуслуги"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий идентифицировать персональные страницы некоммерческих организаций (НКО) в социальных сетях через портал "Госуслуги". Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Некоммерческая организация, имеющая персональную страницу для размещения информации о своей деятельности в определенных правительством РФ соцсетях и мессенджерах, сможет подтвердить ее в качестве официальной через портал "Госуслуги" в порядке, установленном кабмином.
Цель законодательной инициативы - предотвратить мошенничество при сборе денег в интернете, поясняла РИА Новости председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
В каждой соцсети можно будет подтвердить только одну страницу, уточняла депутат.
При этом обязанности заводить такие страницы ни для кого не вводят, подчеркивала Лантратова.
