Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа и осквернение их захоронений на территории РФ или за ее пределами.