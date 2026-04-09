Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа и осквернение их захоронений на территории РФ или за ее пределами.
Законом устанавливается уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы за уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории РФ или за ее пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов.
Также уголовная ответственность до трех лет лишения свободы устанавливается за отрицание, одобрение факта геноцида советского народа и за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа.