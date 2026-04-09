Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа
16:57 09.04.2026 (обновлено: 17:00 09.04.2026)
Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

Путин подписал закон о сроке до 5 лет за отрицание геноцида советского народа

09.04.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа и осквернение их захоронений на территории РФ или за ее пределами.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы за уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории РФ или за ее пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов.
Также уголовная ответственность до трех лет лишения свободы устанавливается за отрицание, одобрение факта геноцида советского народа и за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа.
