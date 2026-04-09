От реализации космических программ зависит развитие России, заявил Путин

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что от эффективной реализации космических программ прямо зависят инновационное развитие страны, повышение уровня жизни и обеспечение безопасности страны.
"Убеждён, что от эффективной реализации космических программ прямо зависят инновационное развитие России, повышение уровня и качества жизни людей, обеспечение обороноспособности и безопасности государства, суверенитет Отечества", - подчеркнул Путин в обращении к участникам первого Российского космического форума.
Приветствие главы государства в ходе форума зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса.