Путин назвал развитие ракетно-космического комплекса приоритетом

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал безусловным приоритетом развитие ракетно-космического комплекса РФ.
Приветствие президента участникам, организаторам и гостям первого Российского космического форума зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Сегодня развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового, технологического потенциала - в числе наших безусловных приоритетов", - говорится в приветствии Путина.
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, РИА Новости выступает ее информационным партнером.