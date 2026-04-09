Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 09.04.2026 (обновлено: 16:41 09.04.2026)
Путин поздравил участников Съезда онкологов России с открытием XIV сезона

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и организаторов Съезда онкологов России с открытием XIV сезона с международным участием "Диалог поколений".
Съезд приурочен к 80-летию создания онкологической службы в Татарстане.
Поприветствовав участников, глава государства подчеркнул, что съезд ежегодно собирает на своей авторитетной площадке известных ученых, врачей, руководителей профильных медицинских учреждений, образовательных организаций, министерств и ведомств из России и зарубежных стран для обсуждения актуальных профессиональных проблем.
Российский лидер отметил, что состав участников, насыщенная программа форума, возможность обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, инновационными технологиями и новыми подходами к организации здравоохранения способствуют консолидации усилий специалистов в решении ответственных задач, стоящих перед российскими онкологами, служат повышению эффективности диагностики и лечения опасных заболеваний.
"Уверен, что нынешний съезд и проходящий в его рамках II Конгресс по неотложной онкологии вызовут заинтересованное внимание участников, а высказанные на них предложения и рекомендации обязательно будут востребованы", - добавил президент.
Путин также пожелал участникам успешной работы и всего самого доброго.
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала