Путин поздравил участников Съезда онкологов России с открытием XIV сезона

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и организаторов Съезда онкологов России с открытием XIV сезона с международным участием "Диалог поколений".

Съезд приурочен к 80-летию создания онкологической службы в Татарстане.

Поприветствовав участников, глава государства подчеркнул, что съезд ежегодно собирает на своей авторитетной площадке известных ученых, врачей, руководителей профильных медицинских учреждений, образовательных организаций, министерств и ведомств из России и зарубежных стран для обсуждения актуальных профессиональных проблем.

Российский лидер отметил, что состав участников, насыщенная программа форума, возможность обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, инновационными технологиями и новыми подходами к организации здравоохранения способствуют консолидации усилий специалистов в решении ответственных задач, стоящих перед российскими онкологами, служат повышению эффективности диагностики и лечения опасных заболеваний.

"Уверен, что нынешний съезд и проходящий в его рамках II Конгресс по неотложной онкологии вызовут заинтересованное внимание участников, а высказанные на них предложения и рекомендации обязательно будут востребованы", - добавил президент.