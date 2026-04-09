Путин подписал закон о господдержке производителей лимонадов

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий производителям лимонадов и других сладких напитков, отнесенных к субъектам МСП, получать финансовую поддержку от государства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон включает субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), производящие и реализующие сахаросодержащие напитки (кроме тонизирующих), в перечень лиц, которым может оказываться финансовая поддержка из федерального, региональных и местных бюджетов. Такая поддержка может предоставляться в форме субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Он позволит вернуть производителям сахаросодержащих напитков из числа субъектов МСП доступ к мерам финансовой господдержки, которого они лишились после введения акциза на сладкую газировку в 2023 году, пояснял журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.
С 1 июля 2023 года сладкие напитки были признаны подакцизными товарами. При этом закон о развитии малого и среднего предпринимательства в России прямо запрещает оказывать финансовую поддержку тем субъектам МСП, которые производят или реализуют подакцизные товары.
Из-за этого небольшие производители лимонадов, газированных напитков с сахаром, фруктовых вод оказались в одном ряду с производителями алкоголя и табака и потеряли право на субсидии, гранты и иные формы финансового содействия от государства, пояснял Говырин. Новый закон снимает запрет на финансовую поддержку производителей сладких напитков, за исключением тонизирующих.
