Путин подписал закон о господдержке производителей лимонадов

Закон включает субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), производящие и реализующие сахаросодержащие напитки (кроме тонизирующих), в перечень лиц, которым может оказываться финансовая поддержка из федерального, региональных и местных бюджетов. Такая поддержка может предоставляться в форме субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий.