Путин изменил порядок начисления стажа работы судьям в новых регионах - РИА Новости, 09.04.2026
16:37 09.04.2026
Путин изменил порядок начисления стажа работы судьям в новых регионах

Путин подписал закон о двойном стаже для судей в новых регионах в период СВО

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий порядок начисления стажа работы судьям в новых регионах в период проведения СВО.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно новому закону, время работы в должности судьи в судах РФ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в период проведения СВО будет засчитываться в стаж работы судьи в двойном размере. Действие положений этой статьи будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
Эти же положения будут подлежать применению при исчислении стажа работы для назначения выходного пособия и ежемесячного пожизненного содержания.
