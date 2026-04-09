Песков ответил на вопрос о возможном пасхальном перемирии - РИА Новости, 09.04.2026
12:36 09.04.2026 (обновлено: 12:53 09.04.2026)
Песков ответил на вопрос о возможном пасхальном перемирии

Песков: Путин пока не принимал решений, касающихся пасхального перемирия

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на сегодняшний день не принимал никаких решений, касающихся пасхального перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном пасхальном перемирии.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина, нарушавшая пасхальное перемирие, готова к прекращению огня на Пасху в этом году.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Их здесь нет". СМИ узнали, как Норвегия подставила Украину
8 апреля, 22:06
 
