Песков ответил на вопрос о возможном пасхальном перемирии

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на сегодняшний день не принимал никаких решений, касающихся пасхального перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном пасхальном перемирии.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина, нарушавшая пасхальное перемирие, готова к прекращению огня на Пасху в этом году.
"Их здесь нет". СМИ узнали, как Норвегия подставила Украину
8 апреля, 22:06