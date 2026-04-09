ПСБ: Новые фининструменты помогут привлечь частных инвесторов к космосу

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Коммерческие проекты в космосе могут стать интересным инвестиционным направлением для физических лиц при появлении привлекательных финансовых инструментов в этой сфере, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.

Он выступил на организованной банком сессии "Частный космос: инвестиции и модели роста для новой экосистемы" в рамках Российского космического форума.

"Инфраструктура, космодромы, тяжелые ракетоносители – это сферы, куда довольно сложно привлечь быстро окупаемые ресурсы, поэтому в таких капиталоемких проектах превалирует доля государственных расходов. Частные компании в этом направлении могут привлекаться в цепочки кооперации и получать дополнительное финансирование в банках под контракты, по аналогии как это сейчас происходит в системе ГОЗ. Одновременно есть коммерческие проекты – навигация, малый космос и прочее, и здесь я бы сделал больший акцент на то, что не просто надо привлекать частные компании - это уже происходит, а необходимо привлекать частных инвесторов – физических лиц, создав для них привлекательные фининструменты", – приводятся в сообщении ПСБ слова Фрадкова.

Он отметил, что, по данным ЦБ РФ, физические лица являются держателями значительных объемов средств, которые они хранят в основном на депозитах в банках, получая доход. При этом инвесторы постоянно ищут диверсификацию для своих вложений, стабильную и приемлемую доходность. Коммерческие направления развития космоса могут быть интересным вложением для частого физического лица, причем на максимально долгую перспективу, включая пожизненное вложение.

"В мире такой опыт есть – например, вечные облигации. Космос будет развиваться всегда – пока живо человечество, финансовые системы, любая государственность. Эта сфера всегда будет вызывать интерес. С другой стороны, здесь нужны длинные достаточно дешевые деньги, и при правильной поддержке государства, которое будет создавать долгосрочную инфраструктуру, этот сегмент станет инвестицонно привлекателен для физлиц", – резюмировал Фрадков.