15:08 09.04.2026
Прототип системы умного поиска на портале поставщиков разработали в Москве

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. На хакатоне серии Tender Hack ("Торговый трюк") в Москве участники создавали прототип системы персонализированного поиска продукции на портале поставщиков, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
"Мы регулярно проводим хакатоны для поиска инновационных решений и повышения удобства портала поставщиков для пользователей. Второй в этом году ИТ-турнир собрал 103 участника в составе 28 команд из пяти городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани и Иннополиса. В их задачи входило создание прототипа обучаемого поиска, который поможет наиболее персонализировано ранжировать результаты для заказчиков и предпринимателей, основываясь на истории их закупок и взаимодействия с позициями каталога", — приводит слова Пуртова пресс-служба московского департамента по конкурентной политике.
Он добавил, что участникам также нужно было определить показатели для оценки точности и скорости работы поиска. Предполагается, что такое нововведение улучшит пользовательский опыт на платформе. Лучшие решения могут внедрить в ресурс.
В финал вышли пять проектов. Первое место заняла команда L4@CU ("Л4@СУ"), второе — AiRina ("Айрина"), третье — Shadow striker ("Нападающий из тени"). Все — из Москвы. Капитан команды-победителя Владислав Черников считает кейс одним из самых сложных, который, однако, стал главным стимулом к участию.
Средний возраст участников составил 22 года. Принять участие в соревновании могли как начинающие ИТ-специалисты, включая студентов вузов, так и профессионалы.
Хакатон прошел в рамках форума "Дни московской конкуренции", который проводится с 2019 года. Мероприятие является площадкой для общения между участниками закупочных процессов, обмена лучшими практиками и их адаптации под реальные цели столицы, а также для поиска потенциальных бизнес-партнеров и инвестиций.
Эксперты портала поставщиков, департамента Москвы по конкурентной политике, столичного департамента информационных технологий и электронной торговой площадки "Росэлторг" проводят мастер-классы и консультации, где объясняют, как пользоваться порталом.
Следующий хакатон серии Tender Hack пройдет с 22 по 24 мая в Санкт-Петербурге. Участие во всех мероприятиях бесплатное. Организатором является столичный департамент по конкурентной политике.
Портал поставщиков появился в 2013 году. Он призван автоматизировать закупки малого объема. Он уже успел зарекомендовать себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и предпринимательства. Список продукции, работ и услуг состоит из более 3,4 миллиона наименований. Ежедневно там заключается свыше 1,5 тысячи контрактов.
Функциональным заказчиком портала выступает московский департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует департамент информационных технологий Москвы.
Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального московского проекта "Цифровое государственное управление".
