Евросоюз выступил против платы за проход через Ормузский пролив

БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Навигация в Ормузском проливе должна быть свободной, так как международное право предусматривает свободу судоходства и отсутствие платежей и пошлин за проход, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.

"Международное право предусматривает свободу судоходства, то есть отсутствие каких-либо платежей или пошлин. Ормузский пролив, как и любой другой морской путь, является общественным благом для всего человечества. Это означает, что навигация должна быть свободной", - сказал аль-Ануни, отвечая на вопрос о взимании платы Ираном за проход по проливу.

По его словам, решение о том, платить ли сбор, остаётся на усмотрение компаний и судовладельцев.