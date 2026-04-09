Евросоюз выступил против платы за проход через Ормузский пролив - РИА Новости, 09.04.2026
16:31 09.04.2026
Евросоюз выступил против платы за проход через Ормузский пролив

БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Навигация в Ормузском проливе должна быть свободной, так как международное право предусматривает свободу судоходства и отсутствие платежей и пошлин за проход, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Иран готов открывать нефтяным танкерам проход через Ормузский пролив после уплаты пошлины в 1 доллар за каждый баррель нефти на борту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты скорее сами будут взимать плату за проход судов через пролив, чем позволят делать это Ирану. В среду в Белом доме заявили, что идея, высказанная Трампом, будет обсуждаться в ближайшие две недели.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Иран открыл Ормузский пролив для прохода судов
8 апреля, 09:53
"Международное право предусматривает свободу судоходства, то есть отсутствие каких-либо платежей или пошлин. Ормузский пролив, как и любой другой морской путь, является общественным благом для всего человечества. Это означает, что навигация должна быть свободной", - сказал аль-Ануни, отвечая на вопрос о взимании платы Ираном за проход по проливу.
По его словам, решение о том, платить ли сбор, остаётся на усмотрение компаний и судовладельцев.
Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
 
