15:50 09.04.2026
Эксперт оценила последствия открытия Ормузского пролива для России

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Временное открытие Ормузского пролива принесет российской логистике умеренное облегчение и сильнее всего отразится на отечественных импортерах азиатских товаров и комплектующих, рассказала РИА Новости координатор проекта "Морская политика" Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"Для российской логистики это, скорее всего, означает умеренное облегчение: меньше сбоев, ниже страховые расходы, проще графики поставок и меньше давления на мировую цепочку перевозок. Для судоходных компаний и грузоотправителей в России это - хорошая новость прежде всего потому, что Ормузский пролив влияет на глобальный морской рынок, а не только на Ближний Восток", - считает Горнова.
По её словам, сильнее всего это может отразится на российских импортерах азиатских товаров и комплектующих, которые идут морем через Суэц и далее в Черное море или в российские порты.
"При угрозе закрытия Ормуза суда нередко уходят на более длинные и дорогие маршруты, что увеличивает сроки и стоимость поставок; при открытом проливе эта нагрузка частично снимается. Это особенно важно для электроники, оборудования, химии и части потребительских товаров", - полагает эксперт.
По ее словам, даже после политического заявления рынок не считает ситуацию полностью решенной, пока нет устойчивой верификации. Горнова также отмечает, что в регионе сохраняются риски новых инцидентов.
"Страховые компании обычно реагируют не на заголовок, а на фактическое снижение угрозы для танкеров и контейнеровозов. Поэтому эффект для России может оказаться временным, если договоренность окажется хрупкой", - заключила она.
