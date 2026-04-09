Минпромторг рассказал о потребительских привычках россиян

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Розничная торговля в России в сегменте непродовольственных товаров по итогам прошлого года выросла на 3,1%, а продовольственных – на 2,2%, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"Что касается сегментов, то равным образом растет и непродовольственный, и продовольственный сегмент. Так, непродовольственные товары приросли в 2025 году на 3,1%, а продовольственные - на 2,2%", - сказал Чекушов.