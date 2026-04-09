04:09 09.04.2026
В России предложили сделать День космонавтики праздничным нерабочим днем

Студенты медицинского института в районе Манежной площади во время стихийной демонстрации в честь полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина в космос. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Председатель общественного движения "Здоровый Выбор" Александр Корсунов предложил закрепить День космонавтики в России в качестве праздничного нерабочего дня.
Обращение с соответствующим предложением к председателю Госдумы Вячеславу Володину есть в распоряжении РИА Новости.
"Специалисты нашего движения разработали ряд поправок в Трудовой кодекс РФ, позволяющие сделать День космонавтики официальным праздничным и нерабочим днем на всей территории Российской Федерации. При этом количество нерабочих дней увеличено не будет, просто один день будет перемещен из новогодних праздников: с 8 января на 12 апреля", - сказано в документе.
Отмечается, что День космонавтики является уникальным недооцененным праздником, способным стать еще одним общенациональным праздником для всех аудиторий.
"Специалисты нашего движения провели мониторинг и контент-анализ записей российских соцсетей и выявили следующие аргументы: Это относительно "молодой" праздник – есть достаточное количество живых свидетелей события 12 апреля 1961, способных поделиться личной живой эмоцией связанной с Днем Космонавтики", - подчеркивается в обращении.
По словам Корсунова, проведенный анализ позволил выявить, что День первого полета человека в космос вызывает исключительно положительные и праздничные эмоции у всех без исключения поколений, людей разных политических взглядов и вероисповедания.
"Гагарин – это идеальный образ героя для россиян. Для любого праздника важно наличие образа героя, архетип которого соответствует культурному коду и паттернам данного общества. Например, в США одним из героев становится Супермен - маленький и слабый человек, обычный мелкий клерк в очках, являющийся винтиком в большой капиталистической машине – такой образ Героя органичен для капиталистического образа жизни в духе протестантской этики. Но такой образ американского Супергероя чужд российской аудитории, поскольку не имеет с ним исторической и культурной связи", - считают общественники.
Отмечается, что День космонавтики уже перешагнул границы России и прочно вошел в мировую культуру как символ торжества человеческого духа.
"Соцопрос, проведенный еще 5 лет назад и приуроченный к 12 апреля, показал, что идея объявить День космонавтики государственным праздником встретила поддержку 48% россиян: среди сограждан в возрасте 25-34 лет эту идею одобряют 55% респондентов, среди молодежи до 24 лет - 54% опрошенных. Опрос был проведён среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет в 373 населённых пунктах РФ", - заключается в документе.
