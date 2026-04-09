Более 50 тыс жилых помещений восстановлено в Белгородской области с 2022 г - РИА Новости, 09.04.2026
15:04 09.04.2026
Более 50 тыс жилых помещений восстановлено в Белгородской области с 2022 г

Гладков: Белгородская область восстановила более 50 тысяч жилых помещений

БЕЛГОРОД, 9 апр – РИА Новости. С начала специальной военной операции в Белгородской области восстановлено более 50 тысяч жилых помещений на сумму почти 5 миллиардов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области в своем утреннем обращении подвел итоги восстановления жилого фонда в приграничных территориях, пострадавшего от атак ВСУ.
"За весь период специальной военной операции на территории Белгородской области пострадало — было повреждено и разрушено — более 55 тысяч жилых помещений. Порядка 50 тысяч — фактически целый город — мы вместе с вами восстановили. На это были потрачены почти 5 миллиардов рублей из внебюджетного фонда", — сообщил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что работа продолжается: на этой неделе ожидается восстановление ещё 320 домов и квартир во всех приграничных муниципалитетах. Традиционно в понедельник, на оперативном утреннем совещании правительства области будут рассмотрены итоги выполнения поставленных задач.
"Благодарен всем, всему бизнесу нашей страны, который помогал и продолжает помогать в восстановлении жилья. Понимаем, что ещё 5 тысяч остается, это большой объём и, конечно, задача глав, строительных организаций — выполнить те обязательства, которые взяли перед людьми, перед жителями, перед семьями, которые пострадали во время агрессии со стороны вооружённых сил Украины", — добавил Гладков.
Из 55 тысяч пострадавших жилых помещений восстановлено уже порядка 50 тысяч, остаётся завершить работы на 5 тысячах объектов. Восстановление идёт за счёт средств внебюджетного фонда при поддержке белгородского и российского бизнеса, отметил глава региона.
