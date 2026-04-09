В Польше заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

ВАРШАВА, 9 апр - РИА Новости. Польские военные утверждают, что якобы второй раз за сутки перехватили над Балтийским морем российский самолет-разведчик Ил-20, признав, что воздушное пространство страны самолет не нарушал.
Первое такое сообщение Оперативное командование видов вооруженных сил Польши сделало в четверг утром. Вечером то же командование снова сообщило о перехвате российского самолета.
"Сегодня вечером дежурная пара истребителей F-16 ВВС Польши вновь перехватила над Балтийским морем российский разведывательный самолет Ил-20, выполнявший полет в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером", - говорится в сообщении.
Польские военные признали, что воздушное пространство их страны нарушено не было.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.