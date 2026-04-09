Польша утверждает, что перехватила над Балтикой российский самолет Ил-20

ВАРШАВА, 9 апр - РИА Новости. Оперативное командование видов вооруженных сил Польши утверждает, что польские истребители якобы перехватили в международном воздушном пространстве над Балтикой российский самолет Ил-20.
В нем заявляется, что российский Ил-20 якобы выполнял "разведывательную миссию в международном воздушном пространстве".
При этом польские военные признают, что самолет не нарушил воздушного пространства Польши.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.