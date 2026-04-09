Польша утверждает, что перехватила над Балтикой российский самолет Ил-20
13:30 09.04.2026
Польша утверждает, что перехватила над Балтикой российский самолет Ил-20

ВАРШАВА, 9 апр - РИА Новости. Оперативное командование видов вооруженных сил Польши утверждает, что польские истребители якобы перехватили в международном воздушном пространстве над Балтикой российский самолет Ил-20.
"Дежурная пара истребителей F-16 ВВС Польши успешно перехватила, визуально идентифицировала и сопроводила из зоны ответственности самолет Российской Федерации, летевший над Балтийским морем", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Шведский самолет ведет разведку вдоль границы Финляндии и России
Вчера, 11:45
В нем заявляется, что российский Ил-20 якобы выполнял "разведывательную миссию в международном воздушном пространстве".
При этом польские военные признают, что самолет не нарушил воздушного пространства Польши.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Константинов призвал страны Прибалтики внять предупреждению России
8 апреля, 07:10
 
