Почти 1,5 млн человек посетили горнолыжные комплексы Подмосковья за сезон

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Почти 1,5 миллиона человек посетили горнолыжные комплексы Московской области в сезон 2025-2026 годов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Одним из самых популярных стал комплекс "Красная горка" в Подольске. Там побывало почти 390 тысяч гостей. Среди наиболее посещаемых – спортивный парк "Волен" – "Степаново" в Дмитровском округе. Он принял порядка 300 тысяч гостей.

В горнолыжном клубе Леонида Тягачева в Дмитровском округе покатались на лыжах и сноубордах 280 тысяч человек, на спортивном курорте "Сорочаны" – 270 тысяч. Горнолыжный комплекс "Лисья гора" в Балашихе принял порядка 100 тысяч посетителей. Спортивно-развлекательный парк "Яхрома" в Дмитровском округе посетили 76 тысяч человек, а горнолыжный клуб Гая Северина в Раменском округе – 50 тысяч, экстрим-парк "Фристайл" в Люберцах – 35 тысяч.