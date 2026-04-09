Рейтинг@Mail.ru
Почти 1,5 млн человек посетили горнолыжные комплексы Подмосковья за сезон
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:00 09.04.2026
Почти 1,5 млн человек посетили горнолыжные комплексы Подмосковья за сезон

Горнолыжные комплексы Подмосковья приняли за сезон почти 1,5 миллиона человек

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАктивный отдых горожан на горнолыжном курорте "Сорочаны"
Активный отдых горожан на горнолыжном курорте Сорочаны - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Активный отдых горожан на горнолыжном курорте "Сорочаны"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Почти 1,5 миллиона человек посетили горнолыжные комплексы Московской области в сезон 2025-2026 годов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Одним из самых популярных стал комплекс "Красная горка" в Подольске. Там побывало почти 390 тысяч гостей. Среди наиболее посещаемых – спортивный парк "Волен" – "Степаново" в Дмитровском округе. Он принял порядка 300 тысяч гостей.
В горнолыжном клубе Леонида Тягачева в Дмитровском округе покатались на лыжах и сноубордах 280 тысяч человек, на спортивном курорте "Сорочаны" – 270 тысяч. Горнолыжный комплекс "Лисья гора" в Балашихе принял порядка 100 тысяч посетителей. Спортивно-развлекательный парк "Яхрома" в Дмитровском округе посетили 76 тысяч человек, а горнолыжный клуб Гая Северина в Раменском округе – 50 тысяч, экстрим-парк "Фристайл" в Люберцах – 35 тысяч.
В пресс-службе напомнили, что в прошедшем году несколько горнолыжных комплексов региона получили государственную поддержку.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаПодольск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала