СМИ: плакаты в поддержку Ливана были размещены на станциях метро Тегерана

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Плакаты в поддержку Ливана после ударов Израиля по его территории при достигнутых договоренностях о перемирии между США и Ираном были размещены на разных станциях метро Тегерана, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на мэра города Алирезу Закани.