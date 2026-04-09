СМИ: плакаты в поддержку Ливана были размещены на станциях метро Тегерана

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Плакаты в поддержку Ливана после ударов Израиля по его территории при достигнутых договоренностях о перемирии между США и Ираном были размещены на разных станциях метро Тегерана, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на мэра города Алирезу Закани.
Израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, включая крупнейший на юге страны город - Тир. Движение "Хезболлах", со своей стороны, не объявляло ни о каких военных операциях против Израиля после объявления о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США.
Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что нападение Израиля на Ливан является нарушением достигнутого США и Ираном перемирия.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по Ливану не было включено в соглашение о перемирии с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".