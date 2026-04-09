Специалисты рассказали, кто лучше распознает фишинговые письма

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Женщины распознают фишинговые письма на работе лучше мужчин и на 15% реже переходят по неизвестным ссылкам, подсчитали для РИА Новости в компании RED Security.

"Женщины распознают фишинговые письма лучше мужчин. Сотрудницы компаний на 15% реже переходят по фишинговым ссылкам, чем их коллеги-мужчины", - следует из исследования, в котором приняло участие почти 2,5 тысячи сотрудников разных организаций.

По результатам тестирования, женщины переходили по фишинговым ссылкам в среднем в 30% случаев, тогда как мужчины не замечали признаков мошенничества в 35% случаев. Кроме того, оказавшись на поддельном ресурсе, мужчины оставляли там корпоративные учётные данные почти на четверть чаще, чем женщины.

Аналитики напоминают, что даже простой переход по ссылке из фишингового письма без ввода каких-либо данных уже несёт серьезные риски для компании и организации. Фишинговый ресурс может содержать вредоносный код, который автоматически загружается на устройство пользователя при открытии страницы, что может позволить злоумышленникам установить на рабочую станцию сотрудника шпионское ПО, программу-шифровальщик или получить удаленный доступ к корпоративной сети.

Там отметили, что если сотрудник вводит на поддельном ресурсе логин и пароль от рабочего аккаунта, последствия могут быть ещё более критичными. Хакер получает корпоративные данные и проникает во внутренние системы организации, с целью похитить конфиденциальную информацию, получить доступ к финансовым ресурсам и клиентским базам, а также развить атаку вглубь инфраструктуры, скомпрометировав другие учетные записи и системы. Такие случаи приводят к полной остановке бизнес-процессов, многомиллионным убыткам и серьезному репутационному ущербу.