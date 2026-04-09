Песков рассказал о недавних случаях пиратства в международных водах

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Неоднократные случаи пиратства в международных водах за последнее время наносили ущерб и интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства, в том числе, наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию с российскими танкерами в международных водах.