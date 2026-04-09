12:42 09.04.2026 (обновлено: 12:44 09.04.2026)
Песков рассказал о недавних случаях пиратства в международных водах

Песков: недавние случаи пиратства наносили ущерб интересам России

Сомалийский пират. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Неоднократные случаи пиратства в международных водах за последнее время наносили ущерб и интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства, в том числе, наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию с российскими танкерами в международных водах.
В марте правительство Британии заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Лондон введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
