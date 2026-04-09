МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Стартовал второй сезон премии в сфере управления персоналом в госсекторе "В кадре", сообщает пресс-служба управления кадровых сервисов правительства Москвы.

Этот конкурс — ежегодная площадка для обмена инновационными практиками по работе с людьми. Он учрежден по решению мэра столицы, организатор — команда управления кадровых сервисов правительства Москвы.

К участию приглашены все регионы России. Подать проекты могут команды, которые вдохновляют сотрудников на развитие и создают для них условия для достижения высоких результатов. Прием заявок стартовал 8 апреля и продлится до 19 июля 2026 года. Участие бесплатное, а победителей ждут денежные призы.

"В прошлом году мы провели первую премию “В кадре” и увидели, как много на уровне всей страны сильных решений по управлению талантами. Они есть не только у крупных федеральных и региональных организаций, но даже у небольших локальных команд. В 2026 году мы запускаем второй сезон и продолжим выстраивать партнерство с коллегами. Вместе мы сможем найти и подсветить еще больше кадровых практик, которые сфокусированы как на эффективности, так и на внимании и заботе к команде и каждому специалисту", — отметила руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова, ее слова приводит пресс-служба.

© Фото : Пресс-служба управления кадровых сервисов правительства Москвы Второй сезон премии в сфере управления персоналом в госсекторе начался

На конкурс принимаются проекты, которые развивают сотрудников, мотивируют работать на благо города и страны и вносят вклад в развитие госсектора. Это могут быть корпоративные ИТ-решения, внутренние каналы коммуникации, программы стажировок, командные мероприятия или другие кадровые проекты, реализованные или показавшие значимые результаты в 2025 году.

Как отметил заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Илья Борцевич, команда которого стала одним из победителей премии "В кадре" в 2025 году, сегодня одним из главных вызовов для региона является цифровая трансформация в госсекторе.

"Необходимо развивать цифровые компетенции у всех госслужащих и осваивать инструменты ИИ. Но важно не просто внедрять технологии, а менять подход к управлению персоналом. В нашей команде могут быть специалисты госсектора, инструменты ИИ и внешние эксперты — все, чьи знания ценны и кого мы можем привлекать к работе не только на условиях прямого найма. Именно поэтому так важна премия „В кадре“. Это уникальная площадка для обмена лучшими кадровыми практиками в госсекторе. Представленные участниками проекты помогают нам быстрее адаптироваться к новым реалиям, внедрять современные подходы к управлению талантами и повышать эффективность работы команд", — подчеркнул Борцевич.

В 2025 году на премию представили проекты команды со всей России — от Калининграда до Сахалина, от Мурманска до Крыма, от Татарстана и Башкортостана до Якутии, Приморского и Хабаровского края. Для организаторов особенно важно, что речь идет не только о крупных центрах, но и о локальных командах, которые формируют новые стандарты работы с персоналом в регионах.

"Премия „В кадре“ превратилась в живую среду для обмена опытом: здесь встречаются команды из десятков регионов, федеральных органов и Москвы, а также эксперты из ведущих компаний. Ежегодный формат позволяет не просто обмениваться идеями, а формировать настоящее профессиональное сообщество и собирать базу готовых решений, которые можно адаптировать под задачи своего города или региона. Премия — это навигатор по современным кадровым подходам. Она показывает, как на практике решать ключевые задачи: закрывать кадровый дефицит, удерживать специалистов и развивать цифровые компетенции", — считает заместитель руководителя аппарата — начальник управления кадровой политики исполнительного комитета города Казани, победитель премии-2025 Ирина Бочкова.

Проекты оцениваются в четырех основных номинациях — "Секрет удачного кадра: привлечение", "В фокусе: удержание", "Академия талантов: развитие", "Новый ракурс: HR(кадровые)-инновации". Победителей выберут по трем категориям: федеральные ведомства, региональные команды и органы власти и организации Москвы. В этом году также для отдельных решений (например, для рабочих профессий) добавили несколько специальных номинаций.

"Сегодня госсектор активно развивается: меняются рабочие процессы, оптимизируется структура, расширяются задачи. В этих условиях особенно важно поддерживать вовлеченность сотрудников и повышать производительность труда — и все это при разумном использовании бюджета. Премия „В кадре“ помогает в решении этих задач: здесь собраны лучшие кадровые практики госсектора. Команды могут поделиться своими успешными решениями и масштабировать их с поддержкой экспертов", — отметила заместитель председателя правительства Камчатского края, член жюри премии "В кадре" Наталья Ниценко.