Адвокат предупредил об опасности переводов от незнакомцев

"Если на ваш счет поступил перевод от жертвы мошенников, а потом вы эти деньги куда-то отправили или обналичили — вы звено преступной цепочки. По обновленной статье 187 УК РФ за это грозит до шести лет лишения свободы. Доказать полную неосведомленность на практике крайне сложно", — предупредил Григориади.

Также с 1 января 2026 года банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы на срок до 48 часов. Регулярные поступления от разных людей могут быть расценены налоговой как доход от незарегистрированной предпринимательской деятельности, что грозит доначислением налога, пенями и штрафами. Эксперт советует не принимать переводы от незнакомцев, а при ошибке обращаться в банк. Фрилансерам стоит оформить самозанятость, а при переводах знакомым указывать назначение платежа в комментарии.