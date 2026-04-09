Адвокат предупредил об опасности переводов от незнакомцев
02:17 09.04.2026
Адвокат предупредил об опасности переводов от незнакомцев

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Неожиданные переводы на карту от посторонних людей могут обернуться серьезными проблемами — от блокировки счета до уголовной ответственности. О том, какие риски существуют, агентству “Прайм” рассказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади.
Главная опасность — вас могут втянуть в мошенническую схему. С лета 2025 года в России действует закон об уголовной ответственности за дропперство.
«

"Если на ваш счет поступил перевод от жертвы мошенников, а потом вы эти деньги куда-то отправили или обналичили — вы звено преступной цепочки. По обновленной статье 187 УК РФ за это грозит до шести лет лишения свободы. Доказать полную неосведомленность на практике крайне сложно", — предупредил Григориади.

Также с 1 января 2026 года банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы на срок до 48 часов. Регулярные поступления от разных людей могут быть расценены налоговой как доход от незарегистрированной предпринимательской деятельности, что грозит доначислением налога, пенями и штрафами. Эксперт советует не принимать переводы от незнакомцев, а при ошибке обращаться в банк. Фрилансерам стоит оформить самозанятость, а при переводах знакомым указывать назначение платежа в комментарии.
