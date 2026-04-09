00:51 09.04.2026 (обновлено: 05:50 09.04.2026)
Мирошник рассказал о возобновлении переговоров по Украине

Мирошник: Россия не будет затягивать возобновление переговоров по Украине

© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Препон или затяжек при возобновлении переговорного процесса по Украине с российской стороны не будет, такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В любом случае с российской стороны я думаю, что не будет никаких препон или затяжек по возобновлению переговорного процесса", — сказал Мирошник "Известиям".
Дипломат отметил, что необходимо согласие трех сторон для того, чтобы вести переговорную деятельность в этом формате. По словам посла, сейчас многое зависит от решения Соединенных Штатов, кто будет представлять их на переговорах с Ираном. Он уточнил, что, если это те же переговорщики, то этот момент может быть "несколько отсрочен, что в то же время не является кардинальной преградой" для продолжения или движения на переговорном треке по урегулированию на Украине.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по Украине пока на паузе и у США много других дел.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Мирошник рассказал о переговорном процессе по Украине
Вчера, 11:39
 
