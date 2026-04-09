Мирошник рассказал о возобновлении переговоров по Украине

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Препон или затяжек при возобновлении переговорного процесса по Украине с российской стороны не будет, такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что необходимо согласие трех сторон для того, чтобы вести переговорную деятельность в этом формате. По словам посла, сейчас многое зависит от решения Соединенных Штатов, кто будет представлять их на переговорах с Ираном. Он уточнил, что, если это те же переговорщики, то этот момент может быть "несколько отсрочен, что в то же время не является кардинальной преградой" для продолжения или движения на переговорном треке по урегулированию на Украине.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по Украине пока на паузе и у США много других дел.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.