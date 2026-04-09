Экс-военного в США задержали по подозрению в передаче СМИ секретных данных

НЬЮ-ЙОРК, 9 апр – РИА Новости. Силовики в США задержали экс-сотрудника командования специальных операций по подозрению в передаче секретной информации представителю СМИ, заявил глава ФБР Кэш Патель.
Патель не раскрыл, о какой именно информации и каком представителе СМИ идет речь. При этом ранее на неделе американский президент Дональд Трамп пригрозил тюрьмой журналисту, который первым опубликовал информацию о спасении первого пилота истребителя F-15E, сбитого в небе над Ираном, если он не раскроет личность своего источника.
Минюст США при этом раскрыл личность подозреваемой – 40-летняя Кортни Уильямс. В 2022–2025 годах она передавала секретные сведения некоему журналисту, а также публиковала подобные данные в соцсетях.
Уильямс, экс-сотрудница элитного подразделения армии США Delta Force, цитируется в книге журналиста Сета Харпа, отрывок из нее публиковало издание Politico.