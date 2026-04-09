Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, исключающий размещение переплат по пенсионным взносам - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 09.04.2026
Путин подписал закон, исключающий размещение переплат по пенсионным взносам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Федерального казначейства в Москве
Здание Федерального казначейства в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Федерального казначейства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий возможность размещения Федеральным казначейством сумм излишне уплаченных страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, которые подлежат возврату страхователям.
Закон упраздняет полномочие Федерального казначейства по размещению излишне уплаченных сумм страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, которые подлежат возврату (зачету), при осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация закона не окажет влияния на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ.
Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.
РоссияОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала