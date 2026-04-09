Рейтинг@Mail.ru
Актер из "Игры престолов" умер в 35 лет
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура
 
13:31 09.04.2026 (обновлено: 17:18 09.04.2026)
Актер из "Игры престолов" умер в 35 лет

© Фото : соцсети Michael Patrick Майкл Патрик
© Фото : соцсети Michael Patrick
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Актер Майкл Патрик, известный по роли в сериале "Игра престолов", умер в 35 лет, пишет журнал People.
"Майкл скончался прошлой ночью. <…> Его госпитализировали десять дней назад", — приводит издание слова жены актера Наоми Шиэн, которые она написала в его соцсетях.
Последние дни Патрик провел в хосписе в Северной Ирландии.
В феврале 2023-го у актера диагностировали болезнь двигательного нейрона, из-за которой перестают функционировать мышцы. Заболевание приводит к полному параличу, человек постепенно теряет способность ходить, говорить, есть, пить и дышать.
Несмотря на болезнь, Патрик продолжал выходить на сцену одного из театров Белфаста, хотя передвигался уже на инвалидной коляске. Это не помешало ему сыграть роль Ричарда III.
Помимо "Игры престолов", Патрик снимался в таких сериалах, как "Голубые огни" и "Этот город". Согласно данным IMDb, его фильмография насчитывает более 20 работ.
 
КультураВ миреСеверная Ирландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала