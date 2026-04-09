Актер из "Игры престолов" умер в 35 лет

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Актер Майкл Патрик, известный по роли в сериале "Игра престолов", умер в 35 лет, пишет журнал People

"Майкл скончался прошлой ночью. <…> Его госпитализировали десять дней назад", — приводит издание слова жены актера Наоми Шиэн, которые она написала в его соцсетях.

Последние дни Патрик провел в хосписе в Северной Ирландии

В феврале 2023-го у актера диагностировали болезнь двигательного нейрона, из-за которой перестают функционировать мышцы. Заболевание приводит к полному параличу, человек постепенно теряет способность ходить, говорить, есть, пить и дышать.

Несмотря на болезнь, Патрик продолжал выходить на сцену одного из театров Белфаста , хотя передвигался уже на инвалидной коляске. Это не помешало ему сыграть роль Ричарда III