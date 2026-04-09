Космонавт Кононенко предложил разработать съедобную зубную пасту

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", космонавт Олег Кононенко предложил производителям зубной пасты доработать её так, чтобы ей можно было питаться.
На одной из сессий в ходе Российского космического форума один из производителей зубной пасты предложил Кононенко взять на орбиту одну из новинок - зубную пасту в форме таблеток.
"Мы с удовольствием возьмём, с удовольствием попробуем, но я вам сходу предложу ещё одну идею: чтобы эти таблетки можно было использовать двояко, как для чистки зубов, так и для раннего завтрака - зубы почистил, сглотнул, и ты уже сыт", - сказал Кононенко.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
