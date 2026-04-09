08:53 09.04.2026
"Аэроэкспресс" рассказал, что пассажиры забывали в марте

Пассажиры "Аэроэкспресса" в марте забыли розовую зубную щетку, приставку и халат

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пассажиры столичных аэроэкспрессов и экспресс-автобусов в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" в марте текущего года забыли более 250 вещей, рассказали РИА Новости в компании "Аэроэкспресс".
"В марте пассажиры "Аэроэкспресса" забыли в поездах, экспресс-автобусах и терминалах компании 260 предметов. 80 пассажиров вернулись за своими вещами. Чаще всего путешественники оставляли солнцезащитные очки, ключи, продукты, головные уборы, перчатки, варежки, телефоны и аксессуары к ним, документы и банковские карты", - сообщили в компании.
Проводник поезда тестирует сервис посадки пассажиров в вагон поезда по биометрии - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
РЖД разъяснили, как работает посадка в поезд по биометрии
8 апреля, 13:53
Там отметили, что самыми необычными находками стали измеритель пульса и сатурации, электрическая зубная щетка в розовом чехле, карта члена общероссийского профсоюза образования, игровая приставка и медицинский халат.
"В марте пассажиры аэропорта "Шереметьево" забыли в поездах и экспресс-автобусах 190 вещей. На маршрутах до аэропорта "Домодедово" путешественники оставили 70 предметов. Больше всего потерянных вещей наши специалисты нашли 6 и 7 марта – по 20 штук в каждый из дней", – рассказала руководитель пресс-службы компании "Аэроэкспресс" Вера Агафонова.
Она напомнила: чтобы вернуть потерянную вещь, пассажиру нужно обратиться на горячую линию "Аэроэкспресса" или к сменному специалисту в терминале компании и написать заявление о потере. Склад забытых вещей "Аэроэкспресса" находится рядом с Белорусским вокзалом.
В компании отметили, что по нормативным документам продукты питания не подлежат хранению после того, как попали в категорию забытых вещей, - их утилизируют.
Проводник поезда тестирует сервис посадки пассажиров в вагон поезда по биометрии - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В России в пилотном режиме заработал сервис посадки в поезд по биометрии
8 апреля, 12:22
 
АэроэкспрессШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
