"Аэроэкспресс" рассказал, что пассажиры забывали в марте

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пассажиры столичных аэроэкспрессов и экспресс-автобусов в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" в марте текущего года забыли более 250 вещей, рассказали РИА Новости в компании "Аэроэкспресс".

"В марте пассажиры " Аэроэкспресса " забыли в поездах, экспресс-автобусах и терминалах компании 260 предметов. 80 пассажиров вернулись за своими вещами. Чаще всего путешественники оставляли солнцезащитные очки, ключи, продукты, головные уборы, перчатки, варежки, телефоны и аксессуары к ним, документы и банковские карты", - сообщили в компании.

Там отметили, что самыми необычными находками стали измеритель пульса и сатурации, электрическая зубная щетка в розовом чехле, карта члена общероссийского профсоюза образования, игровая приставка и медицинский халат.

"В марте пассажиры аэропорта " Шереметьево " забыли в поездах и экспресс-автобусах 190 вещей. На маршрутах до аэропорта " Домодедово " путешественники оставили 70 предметов. Больше всего потерянных вещей наши специалисты нашли 6 и 7 марта – по 20 штук в каждый из дней", – рассказала руководитель пресс-службы компании "Аэроэкспресс" Вера Агафонова.

Она напомнила: чтобы вернуть потерянную вещь, пассажиру нужно обратиться на горячую линию "Аэроэкспресса" или к сменному специалисту в терминале компании и написать заявление о потере. Склад забытых вещей "Аэроэкспресса" находится рядом с Белорусским вокзалом.