Первый промышленный парк создадут в Мурманской области

МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Первый промышленный парк будет создан в Мурманской области на площади в 12 гектаров, он станет многофункциональной площадкой для размещения производственных, логистических и перерабатывающих предприятий в Арктической зоне, сообщило министерство информационной политики региона.

"Промышленный парк станет современной многофункциональной площадкой для размещения производственных, логистических и перерабатывающих предприятий в Арктической зоне. Его территория составит не менее 12 гектаров, включая порядка 20 тысяч квадратных метров производственных площадей и 25 тысяч квадратных метров складской инфраструктуры, а также административно-деловой центр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадка сможет принять не менее десяти резидентов и обеспечит им готовую инфраструктуру с подведёнными коммуникациями и сервисной поддержкой. Уже сформирован пул потенциальных резидентов — в реестр включены 11 компаний. Предприятия планируют развивать проекты в сферах судостроения и судоремонта, металло- и камнеобработки, производства строительных материалов и аддитивных технологий. Идею создания парка поддержал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе встречи с главой региона Андреем Чибисом, сообщили в мининформе.

"Это отличная возможность для развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и роста налоговых поступлений. Со своей стороны обеспечим предприятия всей необходимой инфраструктурой. Благодарю Дениса Валентиновича за поддержку этого важного проекта", — отметил Чибис.

В настоящее время ведётся подготовка земельно-имущественной базы и работа по включению площадки в границы территории опережающего развития "Столица Арктики", что дополнительно повысит инвестиционную привлекательность проекта.

Ранее президент России Владимир Путин поручил запустить на территории Арктики и Дальнего Востока к 2030 году не менее десяти промпарков, технопарков и бизнес-парков.