Первый промышленный парк создадут в Мурманской области - РИА Новости, 09.04.2026
Шапка - Мурманская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Мурманская область
 
22:16 09.04.2026
Первый промышленный парк создадут в Мурманской области

В Мурманской области создадут первый промышленный парк

МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Первый промышленный парк будет создан в Мурманской области на площади в 12 гектаров, он станет многофункциональной площадкой для размещения производственных, логистических и перерабатывающих предприятий в Арктической зоне, сообщило министерство информационной политики региона.
"Промышленный парк станет современной многофункциональной площадкой для размещения производственных, логистических и перерабатывающих предприятий в Арктической зоне. Его территория составит не менее 12 гектаров, включая порядка 20 тысяч квадратных метров производственных площадей и 25 тысяч квадратных метров складской инфраструктуры, а также административно-деловой центр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадка сможет принять не менее десяти резидентов и обеспечит им готовую инфраструктуру с подведёнными коммуникациями и сервисной поддержкой. Уже сформирован пул потенциальных резидентов — в реестр включены 11 компаний. Предприятия планируют развивать проекты в сферах судостроения и судоремонта, металло- и камнеобработки, производства строительных материалов и аддитивных технологий. Идею создания парка поддержал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе встречи с главой региона Андреем Чибисом, сообщили в мининформе.
"Это отличная возможность для развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и роста налоговых поступлений. Со своей стороны обеспечим предприятия всей необходимой инфраструктурой. Благодарю Дениса Валентиновича за поддержку этого важного проекта", — отметил Чибис.
В настоящее время ведётся подготовка земельно-имущественной базы и работа по включению площадки в границы территории опережающего развития "Столица Арктики", что дополнительно повысит инвестиционную привлекательность проекта.
Ранее президент России Владимир Путин поручил запустить на территории Арктики и Дальнего Востока к 2030 году не менее десяти промпарков, технопарков и бизнес-парков.
Власти Мурманской области считают, что реализация промышленного парка позволит сформировать новый индустриальный кластер в регионе, снизить издержки для бизнеса при запуске производств и обеспечить мультипликативный эффект для экономики Мурманской области — от роста инвестиций до создания высокопроизводительных рабочих мест.
