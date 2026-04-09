В Белгородской области при атаке ВСУ погиб боец "Орлана"

БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" погиб, еще двое его сослуживцев ранены в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
"Двое сослуживцев с различными ранениями доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Один боец получил минно-взрывную травму, баротравму, ссадины лица и руки, а также травму правого глаза. После оказания помощи он будет переведён в областную клиническую больницу. У второго бойца минно-взрывная травма, баротравма и касательное ранение уха. Он отказался от госпитализации, лечение продолжит амбулаторно", - добавил глава области.
