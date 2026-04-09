Километры приграничья в Сумской области опутаны оптоволокном, сообщил боец

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 апр — РИА Новости. Километры сумского приграничья опутаны оптоволоконными нитями из-за активности как российских, так и украинских дронов, рассказал РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Голливуд".

"Все поля блестят — это оптоволокно. Много километров этого оптоволокна. Все деревья, все поля опутаны этими нитями. Как раз по ним дрон на оптоволокне и перемещается - не подавляется он ни РЭБ, ничем. Прямая связь с пультом", — рассказал боец.

Он рассказал, что такими нитями опутаны ряд районов сумского приграничья, где особенно активны дроны.