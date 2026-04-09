Рейтинг@Mail.ru
Километры приграничья в Сумской области опутаны оптоволокном, сообщил боец
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:30 09.04.2026 (обновлено: 05:58 09.04.2026)
Километры приграничья в Сумской области опутаны оптоволокном, сообщил боец

РИА Новости: километры приграничья в Сумской области опутаны оптоволокном

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 апр — РИА Новости. Километры сумского приграничья опутаны оптоволоконными нитями из-за активности как российских, так и украинских дронов, рассказал РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Голливуд".
"Все поля блестят — это оптоволокно. Много километров этого оптоволокна. Все деревья, все поля опутаны этими нитями. Как раз по ним дрон на оптоволокне и перемещается - не подавляется он ни РЭБ, ничем. Прямая связь с пультом", — рассказал боец.
Он рассказал, что такими нитями опутаны ряд районов сумского приграничья, где особенно активны дроны.
"Обычный оптоволоконный кабель, от чего ушли, к тому и пришли. Раньше это считалось устаревшей технологией, а в итоге самая эффективная технология, потому что ничто его не берет. В основном война технологий сейчас идет, гонка вооружений, гонка технологий — кто лучше придумает что-то, чтобы поражать цели", — пояснил собеседник агентства.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Российский морпех рассказал о пользе собак в зоне спецоперации
03:01
 
Специальная военная операция на Украине. Сумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала